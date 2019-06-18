Son Dakika Haberleri: KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (2)
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KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (2)

42 dakika önce

ÖZERSAY'DAN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMAKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (2), System.String[]

ÖZERSAY'DAN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir"  dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldık. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş'ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na raporlamakla görevlendirilecek. Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş'ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti Başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız."

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:08 Kaynak: DHA
Başbakan Yardımcısı, Kabine, Dünya
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