KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı (3)

TATAR: KAPALI MARAŞ YENİDEN LAS VEGAS OLACAKTIR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarla ilgili olarak, "Bir hayelet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" dedi. DHA'ya özel açıklamalar yapan Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi. Tatar şöyle devam etti;

"Kapalı Maraş'ta mülkiyet nizamı yeniden belirlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olan Vakıflar İdaresi'nin haklarına sahip çıkacağız. O bölgede Osmanlı mülkü de var, Vakıflar'a ait mülkler de. Kapalı Maraş sakinleri gelip bölgede yaşayacaktır. Hükümetimizin böyle önemli gelişmeye imza atmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu uzun bir yolculuktur. Önümüzde yeni bir dönemin başlangıcı vardır. Ercan'da yeni havaalanı yapıldıktan sonra yeni İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar artacaktır. Bu turizmin patlaması anlamına gelecektir."

DÜNYAYA MESAJ VERİYORUZ

Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetiminin idaresinde açılacağına dikkat çeken Tatar, "Başbakan olarak böyle bir karar almaktan dolayı mutluyum" dedi.

Kıbrıs'ta bu aşamadan sonra federal bir çözüm olamayacağını ifade eden Başbakan Tatar,

"Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Ada'da iki ayrı halk ve devlet vardır. Bu saatten sonra Kıbrıs'ta federal bir çözüm olamaz. KKTC yoluna devam edecektir. Bizler, Türkiye'nin varlığı ile yolumuza devam ediyoruz. Attığımız adımlarda hep arkamızda garantör ülkemiz Türkiye var. Kıbrıs Türk halkı seçimini yaptı, 'Türkiye' dedi" diye konuştu.

Tatar, Rum yönetimine de çağrıda bulunarak, "Gelin artık yan yana yaşamayı bilelim. Bundan sonra Kıbrıs'ta bir federal çözüm olmaz. Bu ortaya çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına da değinen Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını büyük mutlulukla izliyorum. KKTC'nin Başbakanı olarak, Kıbrıs Türk halkı adına binlerce kez kendisine teşekkür ediyorum. Burada huzurlu şekilde adımlar atabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,