KKTC III. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı yapıldı

III. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı.

III. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapıldı. Oktay, KKTC'nin kalkınması için her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak reform sürecinin takipçisi olacaklarını kaydetti.



KKTC Başbakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) işbirliğinde düzenlenen III. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı Lefkoşa'da yapıldı. Açılışını Başbakan Ersin Tatar'ın yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı ve bir konuşma yaptı. Toplantının basına kapalı bölümünde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz de birer konuşma yaptı.



Toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özsrsay ile Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı. Toplantıda, iş adamları, üst düzey yetkililer de hazır bulundu. Toplantıda, "KKTC'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Ortamı Hakkında Bilgi" Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu tarafından verildi. Katılımcıların KKTC ekonomisinin vizyonu ve bu yönde yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini de sunacağı toplantının sonunda sonuç bildirgesi okundu.



KKTC Başbakan Ersin Tatar toplantının açılışını yaptığı konuşmada, önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, yatırım danışma konseyi toplantısının ülke için önemine işaret etti. İlk toplantının kendi Maliye Bakanlığı döneminde yapıldığını anımsatan Tatar, 10 yıllık sürede su projesinin tamamlandığını, turizm ve eğitimde büyük gelişmeler olduğunu kaydetti.



Başbakan: "İş adamlarını kucaklıyoruz"



Tatar, bugün de yapılması gereken reformlar ve yatırımlar olduğunu, bugünkü toplantıda da fikirlerin ortaya çıkacağını ve birlik - beraberlik içinde parlamento da çalıştırılarak, istikrarı sağlamak ve korumak adına uyum içinde çalışıp ülkenin çehresini değişmek için çalışacaklarını söyledi. Hedefin milli geliri kişi başına 25 bin dolara çıkarmak olması gerektiğini söyleyen Tatar, "İş adamlarını kucaklıyoruz, hem ülkemizden hem Türkiye'den. Hep birlikte daha güçlü bir KKTC için bu toplantıyı yapıyoruz. Türk hükümetinin desteklerine de teşekkür ediyoruz. Onların verdiği güvenle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin her alanda yüzde yüz KKTC'nin arkasında olduğunu da belirterek, bunun kendileri açısından güç oluşturduğunu söyledi.



Oktay: "kazan - kazan anlayışı ile çalışıyoruz"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, toplantının KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu. Oktay, Türkiye olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını belirterek, toplantıda KKTC'ye yatırım yapan veya yapmayı düşünen iş adamlarının kapsamlı fikirlerinin ele alınacağını ve yararlı bir toplantı olacağını kaydetti. Dünyada ülkelerin büyüme performansının gerilediğini, belirsizliklerin dünya ekonomisini gerilettiğini, küresel sistemin gerilediğini ve siyasi gelişmelerin ekonomilere endişe verdiğini ifade eden Oktay, bu ortamda ticareti kısıtlayıcı girişimlerin de doğru olmadığını, Türkiye olarak tüm ülkelerle kazan - kazan anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.



Türkiye ve KKTC'nin de bu dönemde her zamankinden daha güçlü bir işbirliği ve dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Oktay, Türkiye olarak KKTC ile tecrübe paylaşımı yapacaklarını ve ticareti geliştireceklerini kaydetti. Türkiye'de geçen10 yılda büyük reformlara imza atıldığını, özellikle yatırımcıların önünü açacak yöntemler belirlediklerini, 2018'de de uluslararası doğrudan yatırımların önünü açmada en reformcu ülke olduklarını anlatan Oktay, yatırımların önünü açmanın ülke ekonomisine katkı olduğunu vurguladı.



KKTC'de yatırım yapan veya yatırım yapmak isteyenlerin konseye katılımını mutlaka sağlamasını isteyen Oktay, yapısal reformların tamamlanmasının da her iki ülkenin faydasına olacağını söyledi. Oktay, KKTC'de turizm ve eğitimde yakalanan başarının üretimle desteklenmesi gerektiğini, tasarruf yanında yatırım oranlarının da artırılması gerektiğini kaydetti. KKTC'de şirket kurulması, çalışma izinleri ve yapısal reformlara ihtiyaç bulunduğunu, projelerin, yatırımların geç hayata geçtiğini, rekabetçi bir yapı oluşturabilmek için bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini anlatan Oktay, "E-devlet projesinin ivedilikle tamamlanmasını önemsiyoruz" dedi.



Özellikle gümrük mevzuatının uyumlaştırılmasının önemine vurgu yapan Oktay, bunun Ağustos'a kadar gerçekleştirilmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi. Böylece gümrük mevzuatı ile ilgili bürokratik işlemlerin azalacağını ifade eden Oktay, turizmde de bürokrasi yanında ulaşım altyapısına ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuya ağırlık verilmesi gerektiğini Başbakan Tatar ile konuştuklarını ifade eden Oktay, etkin tarım uygulamalarının da artırılmasının KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakması açısından önem taşıdığını kaydetti.



"Sektörler desteklenmeli"



Sulu tarımın desteklenmesi gerektiğini de söyleyen Oktay, reel sektörün; teknolojik altyapının, inovasyon sisteminin desteklenmesi, elektrik ve iletişim fiyatlarının düşürülmesi, yapısal reformların tamamlanması, istihdam rakamları ve cari açığın kapatılası bakımından önemli olduğunu belirtti. Turizm, eğitim, yatırım alanlarının önemli olduğunu, ancak iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin çok daha önemli olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'nin geleceğe güvenle bakması, barış ve huzur içinde yaşamasının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



"Reform sürecinin takipçisi olacağız"



Milli dava olarak gördükleri Kıbrıs sorununun çözümünü ve barışı istemeyen tarafın belli olduğunu, ancak çözümsüzlüğün bedelini Kıbrıs Türk'üne ödettirmeye kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Oktay, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların ve kısıtlamaların ayıp olduğunu kaydederek, "Engellerin kaldırılması uluslararası toplumun boynunun borcudur" dedi. KKTC'nin kalkınması için her türlü desteği vereceklerini de söyleyen Oktay, bu konuda Türkiye'nin önünü kesme girişimlerinin beyhude olduğunu ifade etti. Toplantıda ortaya çıkacak eylem planlarının sistematik şekilde takibini yapacaklarını ifade eden Oktay, reform sürecinin de hızlanması ve tam anlamıyla uygulanmasının da takipçisi olacaklarını kaydetti. Oktay, KKTC mallarının sadece Türkiye'de değil diğer ülkelere de satılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yapacağı girişimlere destek vereceklerini de belirtti. - LEFKOŞA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

