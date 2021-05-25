KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının haftaya açılması hedefleniyor - Son Dakika

KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının haftaya açılması hedefleniyor

25.05.2021 17:54
KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının haftaya açılması hedefleniyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının, gelecek hafta açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının, gelecek hafta açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatıyla KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının, operasyonel hale getirilmesi amacıyla Kıbrıs Rum tarafına, 19 Mart'ta, iki tarafın uygulamalarının uyumlaştırılması konusunda öneride bulunulduğunu hatırlattı.

Önerinin ardından yapılan çalışmalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına tabi olarak geçişlerin başlatılmasına yönelik yoğun uğraşların verildiğini vurgulayan Olgun, bu kapsamda, Kovid-19 öncesi koşullarda, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, uyumlaştırılan kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında mutabakat sağlandığını ve bu mutabakatın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kayda geçirildiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Olgun, şöyle devam etti:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, geçen hafta yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Rum kesiminin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre turuncu kategoriye düştüğünü belirlemiş ve bu doğrultuda geçişlerin nasıl olacağına dair bir karar üretmiştir. Bu karar doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafına DSÖ'nün belirlediği objektif kriter doğrultusunda öneri yapılmıştır. Kıbrıs Rum kesimi yetkilileri, önerimizde açıklık getirilmesi gereken noktalar olduğunu ifade ederek, bazı sorular sormuşlardır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi, derhal toplanarak bu sorulara yanıt vermiş, bu yanıtları elektronik ortamda Kıbrıs Rum kesimindeki muhataplarına iletmiş ve acil toplantı çağrısı yapmıştır."

"Geçiş kapılarının önümüzdeki hafta açılması hedeflenmektedir"

Bugün yapılması planlanan toplantının, Kıbrıs Rum tarafının biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuna ilişkin yanıtıyla ertelendiğini aktaran Olgun, bahse konu toplantının bu hafta yapılması doğrultusunda Kıbrıs Rum tarafından teyit beklediklerini dile getirdi.

Olgun, "Gelinen aşamada, geçişlerin yeniden başlatılmasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından ilgili kararları alınmış ve Kıbrıs Rum tarafıyla olan uyumlaştırma çalışmaları da tamamlamış bulunmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı kapıların geçişlere açılmasına bugünden hazırdır. Kıbrıs Rum liderliğinin değerlendirmesinin ardından, iki tarafça uyumlaştırılmış kurallar kapsamında, geçiş kapılarının önümüzdeki hafta açılması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Ergün Olgun, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçiş kapılarının haftaya açılması hedefleniyor - Son Dakika


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