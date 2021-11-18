KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde Kovid-19 testi istenecek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki geçişlerde 22 Kasım 2021 itibarıyla, tam aşılılar (çift aşılı) dahil herkesten negatif sonuçlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi istenecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Teknik Komitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in, 2 Haziran'daki "iki taraf arasındaki geçişlerle ilgili Kovid-19 önlemlerini uyumlulaştırma" anlaşmasına göre epidemiyolojik durumu değerlendirdi.

Taraflar, geçiş kapılarında uygulanacak epidemiyolojik seviyeyi belirlemek ve uygun önlemleri almak amacıyla son iki haftaya ilişkin veri paylaşımında da bulundu.

Komitenin bugünkü değerlendirmesine göre, iki taraf arasındaki geçişlerdeki seviye turuncudan (seviye 2) kırmızıya (seviye 3) çıkarıldı.

Buna göre, 22 Kasım itibarıyla, Sinovac, Sinopharm ve Sputnik'in yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşıları yaptırmış tam aşılı kişiler, son 7 gün içerisinde yaptırılmış PCR veya antijen (hızlı) test sonucuyla geçiş yapabilecek.

Aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test (antijen) veya PCR testi istenecek.

KKTC'de 257 vaka

KKTC'de son 24 saatte 207'si yerel 257 pozitif Kovid-19 vakasına rastlandı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede görülen toplam vaka sayısı 25 bin 512'ye yükselirken, 93 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Rum kesiminde ise 388 yeni vaka görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 129 bin 158'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 589'a yükseldiğini açıkladı.