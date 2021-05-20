KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişlerin yeniden başlaması konusunda son aşamaya gelindi - Son Dakika

KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişlerin yeniden başlaması konusunda son aşamaya gelindi

20.05.2021 16:58
KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişlerin yeniden başlaması konusunda son aşamaya gelindi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatlarıyla, Rum kesimi ile tüm kapılarda geçişlerin yeniden başlamasına yönelik 19 Mart'ta yapılan öneri sonrasında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatlarıyla, Rum kesimi ile tüm kapılarda geçişlerin yeniden başlamasına yönelik 19 Mart'ta yapılan öneri sonrasında yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarının el verdiği oranda, bilimsel verilere dayanarak bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini içeren önerisi doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Komitesine talimat verdiğini belirterek, "Kovid-19 öncesi koşullarında, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, belirlenecek kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında bir mutabakat sağlanmıştı." ifadesini kullandı.

Çalışmaların devam ettiği sırada Rum kesiminde aşırı artan vakalar nedeniyle iki haftalık tam kapanma kararı alındığını ve bu durumun 10 Mayıs 2021'e kadar devam ettiğini hatırlatan Olgun, bu olumsuz gelişmenin Kovid-19 şartlarına göre kapılardan geçişlerin başlatılması çalışmalarının sonuç vermesini geciktirdiğini kaydetti.

Olgun, Rum tarafındaki günlük vaka sayılarının henüz 200'ün altına indiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, Kovid-19 şartlarının iyileşme sürecine girmesiyle, iki tarafın uyguladığı önlemler ve mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Sağlık Bakanlığımız geçiş kapılarının tümünün operasyonel hale getirilmesi hususunda Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlemiş olduğu ve hemen hemen tüm ülkelerde uygulanmakta olan kriterler temelinde hazırlamış olduğu öneri, Rum tarafının hazırlamış olduğu öneri ile birlikte yarın (Cuma) toplanacak olan İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesince ele alınacaktır."

Yapılacak görüşmede DSÖ'nün belirlediği kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını beklediklerini vurgulayan Olgun, çıkacak sonucun, 24 Mayıs Pazartesi günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla iki tarafın Özel Temsilcisi/Müzakerecisi arasında yapılacak görüşmede ele alınacak ve onay için iki tarafta siyasi iradenin onayına sunulacağını kaydetti.

Olgun, "Temennimiz bu çok hassas sağlık konusunun politize edilmesinden kaçınılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersin Tatar, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC ile Rum kesimi arasındaki geçişlerin yeniden başlaması konusunda son aşamaya gelindi - Son Dakika


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