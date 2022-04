KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İÇİN YENİ HİZMET BİNASI - Son Dakika

İBB'nin yer tahsisiyle KKTC İstanbul Başkonsolosluğu yeni hizmet binasına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen talep üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli Mecidiyeköy'deki yaklaşık bin metrekarelik alanı KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Hizmet Binası olarak tahsis etti. Hizmet binasının açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış için düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Başkonsolos Çınar, yer tahsisinden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür etti.

YERLİKAYA KKTC MODERN BİNASINA KAVUŞTU

"KKTC'nin, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, bedeli canlar ile ödenmiş öz vatan toprağımızdır" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasına, KKTC'nin sembol isimleri Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı anarak başladı. KKTC'nin bağımsız bir ülke olarak ilelebet var olacağını belirten Yerlikaya, "Adadaki varlığımıza kast edenlere karşı, milletimizin iradesi ve gücünü ortaya koyan merhum başbakanlarımızdan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sağ olsunlar İBB destekleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuz, İstanbul'umuzun merkezinde, ziyaretçilerinin rahatlıkla ulaşabileceği bu modern binasına kavuştu. İnanıyorum ki, Başkonsolosluğumuz, bu yeni binasında çok daha modern, çok daha verimli bir şekilde hizmet sunabilecektir" diye konuştu.

İMAMOĞLU: BU ALANI KKTC'NİN KULLANIMINA SUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Hizmet binasının, KKTC halkına en güzel hizmetleri vermesine vesile olmasını dilediğini belirten İmamoğlu ise, şunları söyledi:

"Burası daha konforlu, daha doğru bir nokta olmuştur. İBB olarak, Başkonsolosumuz bize bu ihtiyacını aktardığında, ilk günden son anına kadar en doğru nokta neresi olur diye, farklı arayışları da içine katarak çaba içerisinde olduk. Başta güvenlik olsun, diğer hususlar, çalışma kolaylığı, erişim kolaylığı, her şey ön planda tutularak, kendi tercihlerine dönük de bu alanı, yaklaşık bin metrekarelik bir alanı kendilerinin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü KKTC, tarihsel bağları, kardeşliği ve tarihi birtakım anlarıyla ilgili beraber, anavatanın çok önemli bir mevzusu, tabiri caizse gözünün her an orada olduğu, 'Yavru Vatan' diye tariflediğimiz bir ülkedir, bir devlettir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak, her zaman KKTC'nin yanında olacaktır ve mücadelesinin en önemli paydaşı olacaktır."