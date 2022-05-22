KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir

22.05.2022 00:29
KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin KKTC hükümetine ait olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili tek yetkinin KKTC hükümetine ait olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kapalı Maraş'a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar görmekteyiz. KKTC hükümeti, GKRY'nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş'ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp, halihazırda kullanıma açık bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına birtakım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır." ifadelerine yer verildi.

KKTC makamlarının, Maraş'ta atılacak adımlar konusunda başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacağı vurgulanan açıklamada, "Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY'nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a yalanlama ve kınama Açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a yalanlama ve kınama Açıklaması Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir - Son Dakika


Son Dakika
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:33:38. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC: Kapalı Maraş ile ilgili tek yetki hükümetimize aittir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement