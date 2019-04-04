KKTC Kara ve Deniz Kapılarında Yeni Uygulama

Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde (KKTC
) yeni hayata geçecek yüz tanıma sistemi sayesinde ülkeye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerin ve suçluların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesi hedefleniyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Ulaştırma Bakanlığı
, KKTC'ye turist
, öğrenci ya da işçi olarak gelen kişilere bu ülkede çalışma izni olmadan çalışılamayacağını anlatmak için kara ve deniz kapılarına broşürler ve bilgi panoları ile bilgilendirme yapıyor.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, İçişleri Bakanı
Ayşegül Baybars, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı
Tolga Atakan, Uluslararası Lefkoşa Ercan Havalimanı
'nda incelemeler yaptı. Üç bakan hayata geçen ve geçmesi planlanan yeni uygulamalar ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı
Ayşegül Baybars Türkiye
ile güvenlik iş birliği çerçevesinde KKTC giriş kapılarında yüz tanıma sisteminin hayata geçirileceğini duyururken, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ilk olarak kara ve deniz kapılarında bilgi amaçlı tanıtım broşürlerinin dağıtımına bugün itibari ile başlandığını belirtti.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yaptığı açıklamada, üç bakanlığın ile istişare ederek oluşturduğu çalışma yaşamına ilişkin bilgilendirme formlarının deniz ve kara kapılarında ve havalimanında dağıtıldığını anlattı. Bu formlarda KKTC'de izinsiz çalışmanın yasak olduğu, çalışma amacıyla gelecek kişiler için işverenlerin kişi ülkeye girmeden önce ön izin alması gerektiği, ayrıca öğrenim amacı ile adaya gelen öğrencilerin de çalışma hayatında yer alabilmeleri için öğrenci çalışma iznine sahip olmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ülkede çalışacak kişilerin çalışma yaşamını bilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çeler, aksi halde sömürülmelerinin ve emeklerinin harcanmasının söz konusu olabileceğine işaret etti.
KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşmasında, üç bakanlığın işbirliğinde oluşturulan yeni teknolojik gelişmelere uygun projelere değindi. Baybars, yapılan çalışmaların temel amacının hem ülke vatandaşlarının hem de ülkeyi ziyaret eden kişilerin huzur içinde yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Türkiye ile KKTC arasında online sorgu sistemi süreci başlıyor
KKTC İçişleri Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı ile imzalamış olduğu adli işbirliği anlaşmasına atıfta bulunan Baybars, online sorgu sistemi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Aranan sakıncalı kişilerin ülkeye giriş kapılarında nasıl bir kontrol sisteminde olacağını yerinde ele aldıklarını belirten Baybars, "Bu uygulamalar yavaş yavaş hayata geçiyor, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında entegre bir sistemin kurulması da yavaş yavaş bu adımları tamamlıyor" dedi.
Bir diğer uygulamanın da yüz tanıma sistemi olduğunu dile getiren Ayşegül Baybars bu sisteminin amacının da muhaceret giriş kapılarında, özellikle ülkede aranan kaçak veya sınır dışı edilip ülkeye farklı amaçlar için girmeye çalışan kişilerin engellenmesine yönelik bir güvenlik politikası oluşturabilmek olduğunu belirtti. Muhaceret Dairesi ve Polis
Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yerinde tespitlerde bulunduklarını ifade eden Baybars, sistemi artık sonlandırma aşamasına geldiklerini vurguladı.
KKTC'de giriş çıkışlarda çipli kimliğe geçiliyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan incelemeler sonunda yaptığı açıklamada, hem mevcut havalimanında neler yapıldığını hem de bu yılın sonunda hizmete girmesi planlanan yeni havalimanının nasıl yeni teknolojilerle hizmet vereceğini yerinde incelediklerini kaydetti. Atakan, KKTC vatandaşlarının kullanımına açılacak olan çipli kimlik ve pasaport ile giriş çıkışların nasıl adapte edileceğini ele aldıklarını anlattı. Atakan güvenlik seviyesini daha yukarıya çıkarmanın yanında, işlem hızını da artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. - LEFKOŞA