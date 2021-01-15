KKTC Kovid-19'a karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor - Son Dakika

KKTC Kovid-19'a karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor

15.01.2021 16:17
KKTC Kovid-19'a karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ülke olarak hedeflerinin, 500 bin aşıya ulaşmak ve 250 bin kişiyi aşılamak olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ülke olarak hedeflerinin, 500 bin aşıya ulaşmak ve 250 bin kişiyi aşılamak olduğunu söyledi.

KKTC'de Kovid-19'a karşı aşılama programı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ilk aşı olan isimler arasında yer aldı.

Saner, aşı olmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anavatan Türkiye'den KKTC'ye 20 bin Sinovac aşısının geldiğini anımsattı.

Sağlık Bakanlığının kontrolünde aşılama çalışmalarının başladığını kaydeden Saner, kendisine, Cumhurbaşkanı Tatar'a ve Bakan Pilli'ye ilk doz aşıların yapıldığını belirtti.

Saner, Türkiye'nin bu çerçevede özellikle Kıbrıs Türk halkının sağlığına verdiği öneme dikkati çekerek, "Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu bilmekteyiz. Bu kadar önemli bir dönemde, dünyada aşı tedarikinin çok zor olduğu bir dönemeçte, anavatan Türkiye'ye gelen ilk etaptaki 3 milyonluk aşıdan 20 bin adet aşının KKTC halkına gönderilmesinin bizler için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Desteklerinden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini ileten Saner, KKTC'de Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığı ve personelinin çalışmalarını takdirle izlediğini kaydetti.

"Hedefimiz 500 bin aşıya ulaşmak"

Dünyada bugün itibariyle 80 milyonu aşan enfekte olmuş insan olduğuna işaret eden Saner, KKTC'nin diğer ülkelerle mukayese edildiğinde vaka ve hayatını kaybeden insan sayısı olarak iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

KKTC'nin en büyük gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenim olan bir ada ülkesi olduğunu dile getiren Saner, "Hedefimiz, anavatan Türkiye ile yapmış olduğumuz istişarelerde olduğu gibi 500 bin aşıya ulaşmak, 250 bin kişiyi aşılamak. Bu da toplumun yaklaşık yüzde 80'ini kapsayacak. İşte o zaman turizmde veya yüksek öğrenime gelecek olan kardeşlerimiz için büyük bir değerimiz olarak da bizim rekabet üstü bir duruşumuz sağlanacaktır." diye konuştu.

"Mart sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz"

Bakan Pilli ise Kovid-19'la mücadelede diğer ülkelere göre iyi bir noktada olduklarının altını çizdi.

Pilli, verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) 18 Ocak'ta 1000 adet aşı geleceğini belirten Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

Pilli, "Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, mart sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz. Hedefimiz, nisanda Kovid-19'un bitmesi veya kontrol altına alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Kovid-19'a karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğine yönelik bir mektup gönderdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkileri geliştirmek istediğine yönelik bir mektup gönderdi         
16:18
Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti         
15:54
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman bir ilke imza atarak Dünya Ekonomik Forumu'na çölden katıldı         
15:23
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 16:57:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Kovid-19'a karşı 250 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei