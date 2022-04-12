KKTC'li Bakan Ertuğruloğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları açıklaması - Son Dakika
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KKTC'li Bakan Ertuğruloğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları açıklaması

12.04.2022 17:54
KKTC'li Bakan Ertuğruloğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hidrokarbon kaynaklarından iki halkın da eşit bir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı önerileri bugüne dek KKTC'nin ortaya koyduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hidrokarbon kaynaklarından iki halkın da eşit bir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı önerileri bugüne dek KKTC'nin ortaya koyduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin öneriler hakkında yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs meselesinin özünü oluşturan statü sorununu ortadan kaldırmak ve kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını mümkün kılmak amacıyla KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidini öngören ve gerçekçi bir vizyona dayanan Kıbrıs politikasını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, KKTC olarak adadaki iki halkın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından karşılıklı ve eşit bir şekilde yararlanabilmesi için Doğu Akdeniz'in bir iş birliği alanına çevrilmesini desteklediklerini vurguladı.

Ertuğruloğlu, bugüne dek hidrokarbon kaynaklarından eşit bir şekilde yararlanılmasını içeren yapıcı önerileri KKTC'nin ortaya koyduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını öngören bölgesel bir konferans düzenlenmesi önerisini Temmuz 2019'da ortaya koyduklarını belirten Ertuğruloğlu, önerinin halen masada yer aldığını belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının özellikle Avrupa'ya taşınabilmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yabancı ülke yetkililerinin yapmış oldukları öneriler ve açıklamalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni vizyonunu dikkate almaları, önerilerinin kabul edilebilir olması açısından önem arz etmektedir. Aksi halde, mevcut gerçekler ile bağdaşmayan önerilerin başarıya ulaşmasının gerçekçi olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır."

Kıbrıs konusunda uluslararası toplumun, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin farklı duruşları içeren yaklaşımlarını göz önüne alarak artık konuya yaklaşımlarını yeniden formüle etmeleri gerektiğini kaydeden Ertuğruloğlu, "İyi niyetli ve gerçekçi yaklaşım budur. Eski ve başarısızlığı yıllardır kanıtlanmış politikalarla boşa harcayacak zamanımız yoktur. Güven artırıcı önlemler diye suni gündem yaratarak Rumların 'devlet' bizim de "o devletin bir toplumu" olarak algılanmamızı sağlamaya yönelik sinsi senaryolara da zaten karnımız toktur." ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Enerji, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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