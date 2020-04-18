KKTC'li çocuklardan koronavirüs klibi - Son Dakika

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günlerde bir sosyal farkındalık kampanyası da KKTC'li çocuklardan geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Çocuk Korosu Minör Grubu'nun koronavirüs (covid-19) nedeniyle yaptıkları ' Evde Kal ' klibi büyük beğeni topladı.

Dünyada 140'tan fazla ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Türkiye'de sosyal medyada başlatılan '#evdekal' kampanyasına bir destek de KKTC'den geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası, Çocuk Korosu Minör Grubu koronavirüs (covid-19) nedeniyle 'Evde Kal' klibi düzenledi. Klip sosyal medyadan büyük beğeni topladı.

"MARKETLERE KOŞMA YİYECEK DEPOLAMA"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı'nın paylaşımını yaptığı klipte, çocuklar "Haydi sen de katıl bize gel arkadaşım. Koronavirüsüne karşı koyalım. Korona yayılmadan önlem alalım. Yapmamız gerekeni sırayalım. Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkma. Misafirliğe ve toplu yerlere gitme. Ellerini yüzüne dokundurma, ellerini bol bol sabunla yıka. Marketlere koşma yiyecek depolama. Hastaları da düşün tüm maskerleri alma. Her gördüğün insanla yakınlaşma tokalaşma. Sarılıp öpüşerek virüsü bulaştırma" sözlerine yer veriliyor.

- Karahasan