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KKTC'li çocuklardan "Teşekkürler Türkiye'm" klibi
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.
Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, Kovid-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibi, Twitter hesabı üzerinden paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:26 Kaynak: AA
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