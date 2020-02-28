KKTC'li liderlerden Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
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KKTC'li liderlerden Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, dün İdlib'de rejim saldırıları sonucu şehit olan askerler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı yolladı.

KKTC'li liderlerden Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, dün İdlib'de rejim saldırıları sonucu şehit olan askerler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı yolladı.

Esed rejimi güçlerinin dün gece İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına karşı yaptığı hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderen Akıncı, şunları kaydetti:

" Suriye'nin İdlib bölgesinden gelen acı haberler ülkemizde de büyük bir üzüntü yaratmıştır. Şehit yakınlarının ve Türkiye'nin acısını derinden hissediyoruz. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralılara acil şifalar, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim."

Akıncı, Bakan Akar'a taziye mesajında da Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Tatar'dan taziye mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımıcısı Oktay ve Bakan Akar'a taziye mesajları gönderdi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her şart ve koşulda ana vatan Türkiye'nin yanında olan Kıbrıs Türkü bu elim olayda da Türkiye halkının acısını derinden hissetmektedir. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakmaya gücünün yetmeyeceğine ve eninde sonunda hüsrana uğrayacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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