KKTC'li siyasetçilerden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Özersay, Facebook'tan yayımladığı mesajda, "Üniversite yıllarımda öğrenci dergisi için röportaj yapmak üzere o yılların en parlak siyasi figürlerinden biri olan Bülent Ecevit ile Ankara'da Beşevler'de DSP binasında görüşmeye gittiğimde tanımıştım Rahşan Hanım'ı. Özellikle eşinin siyasi yasağı devam ettiği dönemde siyasi hareketin bayrağını cesaretle üstlenmesi çok etkilemişti beni. Birbirlerine sevdaları her zaman dillerdeydi ve her zaman öyle olacak, Rahşan Hanım Karaoğlan'a kavuştu. Nurlar içinde olsunlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir ömür bitmeyen yol arkadaşlığı, kader birliği şimdi ara verdiği yerden devam edecek. Kavuştular." değerlendirmesinde bulundu.