KKTC'li yetkililer Lefkoşa'da yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu - Son Dakika
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KKTC'li yetkililer Lefkoşa'da yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu

13 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah çıkan yangının ekiplerin çalışmasıyla söndürüldüğünü, hastaların süratle diğer hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

KKTC'li yetkililer Lefkoşa'da yangın çıkan hastanede incelemelerde bulundu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah çıkan yangının ekiplerin çalışmasıyla söndürüldüğünü, hastaların süratle diğer hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Akıncı, hastanede incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hem doktorlar hem de Sağlık Bakanı Ali Pilli'den detaylı bilgi aldığını belirterek yangının çıkış yerinin bilindiğini ama nedeninin tam olarak bilinmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şu an itibarıyla hastaların süratle diğer hastanelere sevk edilmiş olduğunu gördük. Askeriyle, siviliyle, doktoruyla ve Sivil Savunma Teşkilatı ile tüm çalışanların el birliğiyle bu yangını söndürdüklerini gözlemledim. Bütün hastalarımıza geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Tahliye işlemleri tamamlanmıştır"

Başbakan Ersin Tatar da hastanedeki incelemeleri sonrası "Sabah erken saatlerde çıkan yangın söndürülmüştür, tahliye işlemleri tamamlanmıştır, çeşitli hastanelere bütün hastalarımız yerleştirilmiştir. Hepsine geçmiş olsun diyorum." dedi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden Tatar, "Önemli olan şimdi buradaki durumu düzeltmek, bir an evvel gereken yapılacaktır." ifadesini kullandı.

"Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Hastanedeki incelemeleri sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ali Pilli de "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastalarımız güvenli bir şekilde gerekli yerlere tahliye edilmiştir, gerekli tedbirler alınmıştır. Biraz sonra bir kriz masası oluşturup daha geniş bilgi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan verilen ilk bilgilere göre, yangın sırasında yoğun bakım servisinde tedavi gören 74 ve 62 yaşlarındaki iki hasta sevk edildikleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.

Cumhurbaşkanı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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