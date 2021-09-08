KKTC makamlarından, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması ve toplatılması kararına tepki - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Eğitim Bakanlığının orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı ve daha sonra kitabın "uygunsuz" olduğu gerekçesiyle toplatılması yönündeki kararını kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rum kesimde orta eğitimde kullanılan bir kitapta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfanın önce yırtılmasına; ardından da kitabın 'uygunsuz' değerlendirilerek tümden toplatılmasına ilişkin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kararı şiddetle kınıyoruz. Bu karar Rum yönetiminin ırkçı tutumunun yeni bir örneğidir." ifadeleri yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması esnasında gerçekleştirdiği destansı mücadele ve Cumhuriyet sonrasındaki devrimleri ile yalnızca Türk milleti için değil, dünyadaki tüm ülkeler için ilham veren bir lider olduğu belirtilen açıklamada, Türk ulusunun liderine yapılan bu saygısızlığın kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rum tarafının artarak devam eden düşmanca tutumunun Rum eğitim sistemine yansıması Rum tarafının adadaki Türk varlığına tahammül edemediğini ve Türk ulusunun şanlı tarihini hazmedemediğini açıkça göstermektedir. Uluslararası toplumun, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamamasının temelinde Rum tarafında hüküm süren bu ırkçı zihniyetin yattığını anlaması gerekmektedir. Bu vesileyle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla bir kez daha anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Şiddetle kınıyorum"

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rum Eğitim Bakanlığının bu tavrının, cehaletin ve çağ dışılığın göstergesi, düşmanlık ile kompleksin ise en derini olduğunu vurguladı.

"Atatürk'ü kitaplardan, sayfalardan silebilirler ama yüce Türk ulusunun, dünyaya mal olmuş önderini, insanlığın gönlünden silmeleri imkansızdır." vurgusunda bulunan Amcaoğlu, Rumların da Atatürk'ün adının, bir kitaptan silinmesi ile ortadan kalkmayacağını iyi bildiğini belirtti.

Amcaoğlu, "Soruyorum; tarihi, yaşanmış gerçekleri, Büyük Önder'i sayfa yırtarak var olmamış mı kabul ettirecekler? Sayfa yırtılınca Türk tarihini yazdıran Atatürk'ü, Rum gençleri, Rum çocukları öğrenemeyecek mi? Çok cahilce, çağ dışı ve düşmanlık kokan bir tavır söz konusudur. Şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.