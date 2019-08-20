Son Dakika Haberleri: KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek
Son Dakika Politika Haber

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek

1 saat önce

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor.

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek, System.String[]
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor.

KKTC Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Olgun Amcaoğlu yarın Ankara'ya gidecek, ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.

Amcaoğlu'na Ankara'da ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek. - LEFKOŞA
Kıbrıs, Ankara, Sabah, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi Ankara'da 'iş, tayin, atama ve ihale' örgütü kurmuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]