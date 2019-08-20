KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek
1 saat önce
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
KKTC Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara
'ya gidiyor.
KKTC Maliye Bakanlığı
'ndan verilen bilgiye göre, Bakan Olgun Amcaoğlu yarın Ankara'ya gidecek, ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.
Amcaoğlu'na Ankara'da ziyaretinde Başbakanlık
Müsteşarı Ömer Köseoğlu
, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek. - LEFKOŞA
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