KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü - Son Dakika

KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye "mali destek" teşekkürü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı değerlendirdi.

KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı değerlendirdi. Amcaoğlu, Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) sonrasında ekonomik sıkıntılar yaşayan KKTC'ye yaptığı mali desteğe teşekkür ederek,  "İyi ki varsın anavatan Türkiyem" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.  Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye tarafından el üstünde tutulduğuna işaret eden Amcaoğlu,  "Türkiye'den sağlanan mali destek ile bizler ikinci bir bayramı yaşadık" dedi.

"BEKLENEN BİR PROTOKOLDÜ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bu süreçte emeği geçenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Amcaoğlu, "Türkiyemiz ile beklediğimiz gibi bir protokol imzaladık" dedi. KKTC'de yapmaları gereken ev ödevleri olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu,  "Koronavirüs sonrasında yüzde 57'ye yakın kazançlarımızda düşüş olmuştu. Bu protokol bunun tamamlanmasında önemli bir yer edecektir" dedi.

YARIM ASIRDIR TÜRKİYE BİZİM YANIMIZDA

Türkiye'nin sağlık alanında da kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Amcaoğlu, "Türkiyemiz, ekonomik anlamda da bizlerin yanında yer aldı. Yarım asırdan beridir yanımızda olan Türkiye, bu dönemde de bizim yanımızda oldu. Çok müteşekkiriz Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye'ye. Karşılık beklemeden Türkiye bizlerin yanında yer aldı" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin KKTC'nin ekonomik koşullarının düzeltilmesi konusunda şartsız bir adım attığına işaret eden Amcaoğlu, "Türkiyemiz kayıtsız şartsız, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu göstermiştir. Koronavirüs döneminde dünyaya yardım eden bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türk milletinin önder bir ülkesidir Türkiye. Bayram zamanında paketin açıklanması imzalanması tam anlamıyla bir bayramdır" ifadelerini kullandı.

HERŞEYİ TÜRKİYE'DEN BEKLEYEMEYİZ

"Her şeyi Türkiye'den bekler durumda olmayacaklarını" söyleyen Amcaoğlu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Üzerimize düşüni eksiksiz yapacağız. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a kalben teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki Türkiyemiz var." KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye'den KKTC'ye 2.3 milyar TL'lik kaynak aktarılmıştı.


Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC Maliye Bakanı'ndan Türkiye'ye 'mali destek' teşekkürü - Son Dakika Dünya

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