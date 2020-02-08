KKTC Maliye Bakanı: Yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanları var - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Maliye Bakanı: Yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanları var - Son Dakika Dünya

KKTC Maliye Bakanı: Yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanları var

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanlarının olduğunu söyledi.

KKTC Maliye Bakanı: Yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanları var, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkede yılda 28 kez maaş alan kamu çalışanlarının olduğunu söyledi.

KKTC medyasına ülkedeki ekonomik sorunları değerlendiren Amcaoğlu, "Ayda 20 bin TL'ye varan maaş ortalaması olan kamu çalışanlarının da bulunduğunu" söyledi. Amcaoğlu, doğru bir vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.

"ÇALIŞANIN SUÇU DEĞİL"

Ek mesailerin yüksek olduğunu belirten Maliye Bakanı Amcaoğlu, "Bu ülkede 28 kez maaş alan kamu çalışanı var. Ama bu suç kendisinin değil. Sistemin sorunu bu. Sistemi değiştirmemiz gerekir. Bu mutlaka düzeltilmeli" dedi.

KKTC'de devlet gelirlerinin yüzde 86'sı kamu çalışanlarına maaş olarak ödeniyordu. Yeni hükümetin aldığı önlemlerle bu oran yüzde 78'e kadar düştü.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
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