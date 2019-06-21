KKTC, Maraş'ta envanter çalışması yapacak
24 dakika önce
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: , "KKTC hükümeti Maraş'ı açma kararı almadı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:03
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
: , "KKTC hükümeti Maraş'ı açma kararı almadı. Maraş'ı birine verme ya da BM kontrolünde açma kararı da almadı. Aldığımız karar bu aşamada kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır." dedi.
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