KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: 'Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Son Dakika

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin...

6 saat önce

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.


KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi'nin Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlanmasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin verilmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı. Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarına da aykırı olan bu konuşlanmanın, uluslararası ilişkilere de uygunsuz olduğunu kaydetti.


Töre, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:


"Bölgemizde ABD'ye olan tepkiler artarken, Rum Yönetimi'nin İsrail, Fransız derken şimdi de ABD'ye askeri amaçlarla yer vermesi barışa hizmet etmemektedir. Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve Avrasya bölgesinde yaşanan gerginliklerin, terörist faaliyetlerin, suikastların ve iç savaşların en büyük müsebbibi ABD ve Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesidir. Dünya beşten büyüktür sözü tam yerinde bir ifade olmasına rağmen ABD temel insan haklarını çiğnemeye devam etmektedir. Okyanusların ötesinden gelip bölgemizde istikrarsızlık oluşturanlara karşı birlik olmalıyız." - LEFKOŞA

Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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