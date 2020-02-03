KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib'de şehit olan 4 Mehmetçik için mesaj yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib'de şehit olan 4 Mehmetçik için mesaj yayınladı - Son Dakika

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib'de şehit olan 4 Mehmetçik için mesaj yayınladı

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İdlib'de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, İdlib'de şehit olan 4 Mehmetçik için mesaj yayınladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İdlib'de 4 Mehmetçiğin daha şehit olmasının Kıbrıs Türklerini derinden üzdüğünü belirtti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı yazılı açıklamasında başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin istikrarsızlaştırdığı ve savaş alanına çevirdikleri Orta Doğu bölgesini nasıl bir barışa kavuşturacağının bilinmediğini kaydederek, Türkiye ve Türk Ordusunun olmaması durumunda Irak-Suriye- Libya ve Filistin gibi ülkelerin daha da büyük felaketlerle karşılaşacaklarını ifade etti.


"Suriye'de İdlib'de 4 Mehmetçiğimizin daha şehit olması Kıbrıs Türkleri olarak bizleri derinden üzmüştür" diyen Töre, şehitlere Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk ordusuna ve Türk milletine de başsağlığı diledi.


Töre, "Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ana vatanımız Türkiye ile kaderde, kıvançta, acıda ve üzüntüde bir ve beraberiz" dedi. - LEFKOŞA

Kıbrıs, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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