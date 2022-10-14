KKTC MECLİS BAŞKANI TÖRE: TÜRKİYE, HEM BÖLGESİNDE HEM DÜNYADA LİDER BİR ÜLKEDİR - Son Dakika
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KKTC MECLİS BAŞKANI TÖRE: TÜRKİYE, HEM BÖLGESİNDE HEM DÜNYADA LİDER BİR ÜLKEDİR

14.10.2022 23:23

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, " Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletlerdir. Bu halk için en büyük Türkiye'dir ve Türk ordusudur" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'e gelen KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Kıbrıs gazileri yemek programına katıldı. Programa Töre'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, gaziler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin arama gemilerinin varlığının devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, bölgenin en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Töre, Kıbrıs Türk halkı için en büyük ülkelerin ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler olduğunu yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ordusuna güvendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim cumhuriyetimizi Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş. Güvenlik Konseyi kabul etmezmiş. Avrupa Birliği kabul etmezmiş. Buradan şunu söylüyorum, bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı ' Eğer bunlara kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Onun için ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı cevap verdi. Dünya beşten büyüktür, dünya bu beşliye kalmış değildir, dedi. Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletlerdir. Bu halk için en büyük Türkiye'dir ve Türk ordusudur. Başka bir büyüğü kabul etmeyiz, başka da büyük yoktur. Şimdi bakıyorsunuz oyun oynuyorlar. 'Türk ordusu adadan çıksın' diyorlar. 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin arama gemilerinin işi neymiş' diyorlar. Bu bölgenin en büyük ülkesi, en büyük kıyıya sahip ülkesi Türkiye'dir. Bir de Doğu Akdeniz'in göbeğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Dolayısıyla siz kim oluyorsunuz da denizlerin, okyanusların ötesinden karışıyorsunuz ' Biz zaten buradayız asıl sizin bu bölgede ne işiniz var ? Gidecek olan varsa siz gideceksiniz. Biz burada nöbetteyiz. Türk milleti ve aziz şehitler için burada taviz vermeyeceğiz." (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KKTC MECLİS BAŞKANI TÖRE: TÜRKİYE, HEM BÖLGESİNDE HEM DÜNYADA LİDER BİR ÜLKEDİR - Son Dakika

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