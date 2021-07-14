Üye Girişi
KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika

KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:18
KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyet, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Öztürk ve beraberindeki heyet, akademiyi ziyaret ederek hakim ve savcı eğitimleri, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, KKTC Meclisi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin fiziki konumu ve kültürel yapısı itibarıyla Avrupa ile Asya ve Afrika ülkeleri arasında köprü vazifesinde olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu durum bizim çalışmalarımıza da yansıyor. Türkiye Adalet Akademisi 72 ülke ile ilişkisi olan bir eğitim kurumu. Ortak bir adalet kültürü oluşturma ve bilgilerimizi paylaşmak amacıyla Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya cumhuriyetleri ile her türlü ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Özdemir, düzenledikleri eğitim programları ile farklı ülkelerden hakim, savcı ve hukuk uzmanlarını bir araya getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geliştirdiği adalet ve hukuk ile ilgili iyi uygulama örneklerini paylaşıyoruz. Uluslararası alanda eğitim faaliyetlerine pandemi nedeniyle online eğitimlere ağırlık verdik. En son Orta Asya ülkelerine yönelik Uyuşturucu Suçları Kolokyumu'nu düzenledik. 9 ülkeden 62 kişi katılım sağladı. Daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de Adalet Akademimizin çok yakın ilişkileri oldu. Pandemi süreci bittiğinde tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"Ülkede adalet yoksa o ülkede kaos çıkar, isyan çıkar"

Öztürk de Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını, akademi ile iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Bir ülkenin en önemli yapı taşlarından adaletin olmadığı yerde demokrasiden de bahsedilemeyeceğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir ülkede adalet çok önemlidir. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede kaos çıkar, isyan çıkar. Bununla birlikte geciken adalet de adalet değildir. Onun için yaptığınız görev, gerçekten çok önemli bir görev. Bu anlamda size başarılar diliyorum çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Sıcak karşılamanız ve uygulamalarınızı bizimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmalarımız sürecektir."

KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret
KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret
KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret

Türkiye, Adalet, Kıbrıs, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin vurduğu Rize için yeni uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor 22:50 Selin vurduğu Rize için yeni uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu 22:26 Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı 21:49 Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Burak Elmas'tan TFF'ye ağır itham: Bu canlı yayına göre karar verecekler Burak Elmas'tan TFF'ye ağır itham: Bu canlı yayına göre karar verecekler         
23:02
4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü         
22:32
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi         
21:55
Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı         
21:48
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor         
18:50
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 23:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ??Başkanı Öztürk'ten Türkiye Adalet Akademisine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement