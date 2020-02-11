Kktc meclisinde 'cinsiyet' tartışması - Son Dakika

KKTC meclisinde 'cinsiyet' tartışması

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumuna 'cinsiyet' tartışmaları damga vurdu.

ERKEK VEKİLLER TARTIŞTI

Mecliste gündeme dair konuların görüşüldüğü sırada İktidar Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Eski Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, Eski Tarım Bakanı Erkut Şahali arasında sözlü tartışma çıktı. Şahali, Berova'ya Ayıp sana Bakanlık yapacaksın, zaten böyle olduğun için Bakan olamadın diye bağırdı. Bunun üzerine de Berova da ayağa kalkarak, Senin de bakanlığını gördük biz. Seni de göreceğiz diyerek cevap verdi ve Meclis oturumunu terk etti.

KADIN VEKİL ERKEK EGEMEN MECLİS İSTEMİYORUZ

Tartışmalara tepki gösteren Milletvekili Doğuş Derya, Meclis'in erkek egemen hakiminde olmasını kınadığını belirterek, Lütfen basın duyuyorsa, bu kadar erkek egemen Meclis istemiyoruz dedi. Bunun üzerine bazı erkek Milletvekilleri Derya'ya destek verdi.

ŞAHALİ SORUN CİNSİYATTE DEĞİL TAVIRLARDA

Berova da, Özür dilerim Doğuş Hanım diyerek oturumu terk etti. Erkut Şahali de, Sorun cinsiyette değil, tavırlarda. Maçoluk bir yere kadar diyerek salondan çıktı.

Daha sonra Meclis oturumu devam etti.

50 sandalyeli KKTC Meclisi'nde 9 kadın vekil bulunuyor.