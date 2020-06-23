KKTC meclisindeki oturumda "başlarım sizin iktidarınıza" tartışması - Son Dakika

KKTC meclisindeki oturumda "başlarım sizin iktidarınıza" tartışması

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumuna milletvekillerinin "iktidar" tartışmaları damga vurdu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumuna milletvekillerinin "iktidar" tartışmaları damga vurdu.

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KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde gündeme dair konuların görüşüldüğü sırada Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve muhalefet vekilleri ile iktidar milletvekili arasında sert diyaloglar yaşandı. Oturumda tansiyopn yükselirken, milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın araya girmesine rağmen devam etti. Tartışmayı başlatan, koronavirüs (Covid-19) salgınını kapsamında uçuşların kapatılmasına rağmen bir turizm şirketinin yönetim kurulu başkanı ve arkadaşlarının özel jetle KKTC'ye geliş gidişleri oldu.

"YETER ARTIK BAYILACAĞIM"

YDP Genel Başkanı Arıklı'nın kürsüde konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a soru sorduğu sırada, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu bir anda "Yeter ya artık, bayılacağım" diye bağırdı. Arıklı ve muhalefet vekillerinin, muhalefet oldukları yönündeki sözleri üzerine Manavoğlu, "Eksik olsun bu sizin muhalefetiniz" dedi. Manavoğlu, "Sizin iktidarınız eksik olsun" karşılığı alınca, "Hadi be yürü git işinize" dedi.

"AĞZINI TOPLA, TERBİYESİZ"

Bir milletvekilinin, "Ağzını topla Gülşah. Sinir krizi geçirme" sözleri üzerine Manavoğlu, "Benim ağzım toplu. Ben kendindeyim" cevabını verdi. KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın araya girme çabalarına rağmen, vekiller sakinleşmedi. Bunun üzerine YDP Genel Başkanı Arıklı, "Seviyeli ol" diyerek Manavoğlu'na seslendi. Manavoğlu da "Sen bana seviyeli ol diyemezsin" karşılığını verdi. Arıklı da "Kes sesini, terbiyesiz. Sen kimsin ki bana ayar veriyorsun" dedi. Meclis Başkanı Uluçay, Arıklı'dan 'terbiyesiz' kelimesini geri almasını rica etti. Arıklı da sözünü, "Terbiyeli" şeklinde düzeltti.


- Lefkoşa
Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC meclisindeki oturumda 'başlarım sizin iktidarınıza' tartışması - Son Dakika Dünya

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