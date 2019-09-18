Son Dakika Haberleri: KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli görevine başladı
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KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli görevine başladı

31 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu görevine atanan Zalihe Mendeli, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli görevine başladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu görevine atanan Zalihe Mendeli, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.


Sahil Valilikte gerçekleşen kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, Mendeli'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli ise Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek, yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MERSİN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
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