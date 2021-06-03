KKTC Mersin Başkonsolosu Vali Doğan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtım Ofisi Koordinatörü Kazım Türkan'ı makamında kabul etti.

03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, pandemi, turizm ve genel konular üzerine bir süre sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğan, " Türkiye'nin daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu" ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Türkiye'nin vermiş olduğu desteklerden ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.