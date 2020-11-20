KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak - Son Dakika

KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak

20.11.2020 15:11
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak, System.String[]

konuştu. Hasipoğlu, Maraş'ın kısmi olarak kullanıma açılmasının ardından başvurularda artış yaşandığına dikkat çekerek, "Şu ana kadar 335 Rum vatandaşı Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak iade ve tazminat talep etti.

konuştu. Hasipoğlu, Maraş'ın kısmi olarak kullanıma açılmasının ardından başvurularda artış yaşandığına dikkat çekerek,  "Şu ana kadar 335 Rum vatandaşı Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak iade ve tazminat talep etti. Bu isimler arasında Maraş'ın o dönemde en zengin ailelerinden olan Lordos ailesi de var" dedi.

"BAŞVURANLARIN 95'İ MALINI SATMAK İSTİYOR"

Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 67/2005 yasalarınca kurulmuş ve 1974 öncesi mülk sahibi olduğunu iddia eden Kıbrıslı Rumların başvurabildiği bir karar mekanizması olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, "Burada da tazminat, takas ve iade diye 3 tane çareleri vardır. Şu ana kadar 335 başvuru vardır. Bu 335 başvurunun 95'i satmak istiyor, 242'si de mülkünü geri almak istiyor" dedi.

MARAŞ'IN EN ZENGİN AİLESİ LORDOS

Lordos ailesi 1974'ten önce Ada'nın en zengin ailesiydi. Kapalı Maraş'ta bir çok otel ve ev Lordoslara ait. Lordos ailesinin en büyüğü Andreas Lordos'un Maraş bölgesinde 5 otel, 9 apartman dairesi, 5 dükkan ve 1 ev ile bin dönümden fazla arazi bıraktı. Hasipoğlu, "Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuranlar arasında Lordos ailesinin de olduğunu ifade ederek," Mülklerini geri almak ve bir kısmını satmak istiyor. Aslında onlar için burası bir çare oldu. Muhatapları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Dolayısıyla açarken burasının bizim toprağımız ve egemenliğimizin altında olacağını söyledik. Bizim ortaya koyacağımız yasalar uyarınca onlar da mülklerini tasarruf edebilecekler, işletmeye açabilecekler. Bu açılım, tüm adanın menfaatine gerçekleşmiş bir açılım olacak" şeklinde konuştu.

"ASKERİ BÖLGE STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK"

UBP milletvekili Hasipoğlu, Maraş'ın kentsel dönüşüme ihtiyacı olacağını ifade ederek, "Şu an bölge hala askeri bölge statüsündedir. Dolayısıyla Taşınmaz Mal Komisyonu herhangi bir görüş belirtme, herhangi bir değerleme yapma imkanı bulmadı. Hükümet kurulduğu zaman ilk alınacak kararlardan birisi burasının askeri bölge statüsünden çıkarılmasıdır. Daha sonrasında bir değerleme imkanı olacaktır" ifadelerini kullandı.


- Lefkoşa
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak
KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milletvekili, Maraş, Rum, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC milletvekili Hasipoğlu: Maraş askeri bölge statüsünden çıkarılacak - Son Dakika Dünya


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