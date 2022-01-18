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KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor - Son Dakika

KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor

18.01.2022 22:17

- KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, milletvekilliği seçimi için 15'inci kez Pazar günü sandığa gidecek.

- KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, milletvekilliği seçimi için 15'inci kez Pazar günü sandığa gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 15'inci kez Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini seçmek üzere 23 Ocak'ta sandık başına gidecek. Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarışacak. Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalyeye, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefkoşa'dan 2 milletvekilinin seçilmesi bekleniyor.

KKTC'de yaklaşık 203 bin 183 kişi oy kullanacak.

Partilerden oy çağrısı

KKTC'de seçime bir haftadan az bir süre kala, siyasi partiler cadde ve sokaklardaki billboardlarda propagandalarını sürdürüyor. Billboardlara, "Yaptık yine yaparız", "İktidar bizim işimiz, bizimle yürü istikrar ile büyü", "Biz istihdam için varız, ülke kazanacak", "Gençlerimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz", "Yerinde tasarruf ve adaletli vergilendirme ile pahalılığa son" "Şimdi sosyal devlet zamanı" gibi sloganlar yer aldı.

Halk seçimden umutsuz

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Üstüner, "Seçimler ile ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Kararsızlar belli değil, sandığa gidecek olanlar belli değil, ben belli değilim. Ne olacağı belli değil, gidecek olan ile gelecek olan arasında bir fark var mı? Hiçbir şey belli değil. Ülkede 40 yıldır seçim oluyor yine 40 milletvekili aday oluyor. Yeni bir şey yok, seçime gidecek 50 milletvekilinin 40'ını eski kişiler oluşturuyor. Değişecek bir şey olduğuna inanmıyorum" dedi.

"Güçlü bir iktidar yok"

Ülkedeki en büyük sorunun ekonomi olduğunun altını çizen Mehmet Kadiri ise, "Sandıkta kime oy verip vermeyeceğim daha henüz netleşmedi lakin sandığa gidip oyumu kullanacağım. Bu seçimde bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum çünkü bu memlekette 'İktidarsız iktidarlar' yine gelecek. Sokaktaki en büyük sorunların başında ekonomik sorun yer alıyor. Tüp veya benzin bile bulmak sorun, her şey sorun. Güçlü bir iktidar yok çünkü iktidarsız iktidarlar gelecek, yani benim bu seçimlerden hiçbir ümidim yok. Bu tablonun değişmesi de mümkün olmayacaktır" dedi.

Hazim Temel ise 30 yıldır partilerin ülkedeki hiçbir şeyi düzeltemediğini ifade ederken, "Düzgün yönetsinler ve insanlar da güvensin. Şimdi pazar seçim olacak, yeni bir hükümet gelecek ve 3-4 yıl bize yetki verin ki daha iyi yöneteceğiz diyecekler.

Daha önce de yetki verdik. Tek başına geldikleri oldu neyi değiştirdiler. Bugünün en büyük 2 sorunu olan Covid-19 salgını ve ekonomiye bir çözüm bulsunlar" sözlerine yer verdi.

"Memlekette ekilecek yer kalmadı"

Pazar günü yapılacak seçimlerde, sandığa gidip oy vereceğini belirten Hasan Yılmaz, "Kime oy vereceğim konusunda ise kararımı verdim. Bir partiye gidip vereceğim. Artık alım gücümüz çok düştü. Eve tüp alıyorum ama artan fiyatlar yüzünden artık sadece tüpü yemek yapmak için kullanıyorum. Dün markete gittim bir tavuk almak için fakat artık et fiyatına ulaşmış. Tavuğun kilosu 70-80 TL olmuş artık onu da alamıyoruz. Ekonomik olarak artık sorunlar ortada gelecek olan hükümet buna çözüm bulabilecek mi? Yerli üretim bitmek üzere, tüm tarım ovaları inşaat doldu. Memlekette ekilecek yer kalmadı.

Alım gücümüz artık kalmadı" dedi.

KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor
KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor
KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC, milletvekili seçimi için Pazar günü sandık başına gidiyor - Son Dakika
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