KKTC Milli Dernekler Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

KKTC Milli Dernekler Platformu, Kıbrıs'ta yaşanan sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Dernekler Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kıbrıs konusundaki talep ve düşüncelerini içeren bir mektup gönderdi. Mektup, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkililerine teslim edildi.



Mektubun içeriğini Milli Dernekler Platformu adına Latif Akça okudu. Mektupta, Kıbrıs Rum halkının Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkının yasal hak ve çıkarlarını gasp etmesi sorunu olduğu belirtilirken, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süreçte yaşananlar da özetlendi. Kıbrıs Türk halkının KKTC'de onurla, güvenle, hak ve çıkarları garanti altına alınarak yaşamak istediği ifade edilen mektupta "Ana vatan Türkiye'nin yanımızda, Türk bayrağının gölgesinin üstümüzde olmasının verdiği güvenle yaşıyoruz. Varlığımızın, özgürlüğümüzün ve huzurumuzun kaynağı olan garanti ve müdahale hakkından en küçük bir taviz verilmesini kabul etmiyoruz. Tek millet, iki devlet olarak sonsuza dek mavi vatanın kopmaz parçası kalmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz bölgesindeki ali hak ve çıkarlarının teminatı olan garanti ve müdahale hakkından milim taviz vermeyeceğine inancımız sonsuzdur" ifadelerine yer verildi.



Kıbrıs Türk halkının, 51 yıllık Kıbrıs müzakereleri maratonunda umutla her zaman federasyondan yana olduğu kaydedilen mektupta, Kıbrıs Rum Yönetiminin değişmez zihniyeti nedeniyle Crans Montana sürecinin çökmesi ile federasyon çözümüne dair son umudun da yitirildiği ifade edildi. Mektupta, "Garantörümüz olarak 51 yıldır süren bu gidişe son vererek adada gerçek bir çözüme öncülük etmenizi ve masaya yeni çözüm modelleri konulmasına katkıda bulunmanızı Kıbrıs Türk halkı olarak talep ediyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne inancımız ve güvenimiz sonsuzdur" denildi. - LEFKOŞA