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KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni

1 saat önce

Eskişehir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşmış 133 gaziye madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.

KKTC Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcihi töreni, System.String[]
Eskişehir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşmış 133 gaziye madalya ve berat tevcih töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılmış ve burada savaşarak mücadele göstermiş olan gazilerin madalya ve berat tevcih töreni, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi. Eskişehir Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

"Görevimizi başarı ile yerine getirmekten dolayı gururluyuz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs gazileri, üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek bir zafer kazanmışlardır. Paraşüt ile atlayan, helikopter ile inen ve denizden çıkarma yapan bu kahramanlar kısa bir süre içinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türkünü esaretten kurtarmış ve barış getirmiştir. Bugün Kıbrıs Türkü kendi devletinde, kendi bayrağında, hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimizi başarı ile yerine getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Biz Kıbrıs gazileri bu madalyaları bir ömür boyu göğsümüzde onur nişanesi olarak taşıyacağız" diye konuştu.

"Sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayeti ile bu başarı elde edildi"

Eskişehir Valisi Çakacak de törende bir konuşma yaparak, Türk milletinin tarihinin büyük zaferlerle doludur olduğunu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın da bunlardan biri olduğunu ifade etti. Vali Çakacak, "Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlıkları kazandırdı. Kıbrıslı Türklerin uğradıkları zulme, baskıya son vermek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı da Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneğidir. Sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayeti ile bu başarı elde edildi ve Kıbrıs Türki bağımsızlığına kavuştu. Kararlı mücadeleler sonunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün adanın kurucu ve eşit parçalarından biridir. Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkünün sabrı ve dirayeti bizler için gurur kaynağıdır. Milli mücadele madalyası bir nişanedir. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Sizlere taktim edeceğimiz bu madalya, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının işaretidir" dedi.

Konuşmaların ardından gazilere madalyaları taktim edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:50 Kaynak: İHA
Özdemir Çakacak, Eskişehir, Kıbrıs, Yaşam
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