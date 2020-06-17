KKTC'nin 2 numaralı polis imamı yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün KKTC'deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran'ı polis operasyonuyla yakalandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da FETÖ'ye operasyon yapıldı. KKTC polisi uzun süredir teknik takipte tuttuğu polisin 2 numaralı imamı olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran'ı yakaladı. Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el kondu.



Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan KKTC'nin 2 numaralı polis imamı için soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi. - LEFKOŞA