KKTC'nin 2019 Hedefi 1,5 Milyon Turist"

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye geçen yıl gelen turist sayısının 1,2 milyon civarında olduğunu belirterek, "Gelirimiz ise 965 milyon dolar.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye geçen yıl gelen turist sayısının 1,2 milyon civarında olduğunu belirterek, "Gelirimiz ise 965 milyon dolar. Bu yıl hedefimiz 1,5 milyon turist gelmesi. Nisan ayı itibarıyla AnadoluJet'in belirli yerlerden sefer koymasından ümitliyiz. Hem AnadoluJet'in hem de (Alanya-Girne) gemi seferlerinin devreye girmesi, 1,5 milyon turist sayısına ulaşmak için ciddi bir adım olacak." dedi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Türkiye ile KKTC arasındaki turizm faaliyetleri ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonların açılmasını sağlama, seyahat acentalarına yeni fırsatlar sunma ve iş birliği protokolü imzalama amacıyla KKTC'ye bir gezi düzenlendi.



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yetkilileri, Lefkoşa'daki Turizm ve Çevre Bakanlığı binasında Bakan Ataoğlu tarafından kabul edildi.



Kabulde konuşan Fikri Ataoğlu, TÜRSAB yetkililerine teşekkür etti. Ülkelerin kuruluşları arasında imzalanacak protokol ve Türkiye'de KKTC tatil paketlerinin satışında taksit sayısının 12'ye çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ataoğlu, ana vatan Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin KKTC'ye getirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdürüldüğünü, niyet olması halinde her şeyin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



Ataoğlu, "Önümüzdeki süreçte ana vatan Türkiye'ye gelecek turistlerin kısa süreli de olsa KKTC'ye gelmesi oldukça önemli." dedi.



Mevcuttaki iş ve fikir birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulunan Ataoğlu, Kıbrıs'ta turizmde ciddi adımlar atıldığını ve önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.



Bu süreçte Kıbrıs'ta hayata geçen değerli yatırımları "dünyaya meydan okuyan yatırımlar ve yatırımcılar" olarak nitelendirdiklerini belirten Ataoğlu, "Bu yatırımcı ve yatırımlar varsa KKTC de dünya pastasından pay alacak." dedi.



"Taleplerimize her zaman olumlu dönüş aldık"



Fikri Ataoğlu, KKTC'nin tanıtımı için yaptıkları çalışmalara değinirken, tüm fuarlara katılmaya ve uluslararası etkinliklerde Kıbrıs'ın bayrağını dalgalandırmaya çalıştıklarını ifade etti.



T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları koordineli çalışmalara işaret eden Ataoğlu, taleplerine her zaman olumlu dönüş aldıklarını, bugüne kadar ne talep ettilerse olumsuz bakılmadığını aktardı.



İlgili kurum ve kuruluşlarla el ele verdiklerini, beraber olunca başarılamayacak bir şey olmayacağını belirten Ataoğlu, "Burası kendi yeriniz. Ana vatanımız da bizim hiçbir davet almadan gidebileceğimiz bir yer." dedi.



Ataoğlu, KKTC için tatil satışlarına Türkiye'de 6 taksit uygulandığını, bunun 12 taksit olması için yaptıkları girişimleri anlattı.



"Turist başına düşen geliri bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz"



KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, bir soru üzerine, Kıbrıs'a geçen yıl gelen turist sayısının 1,2 milyon civarında olduğunu ve bu turistlerden 965 milyon dolar gelir elde ettiklerini bildirdi.



Bu yıl hedeflerinin 1,5 milyon turist olduğunu belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:



"Bu hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak olan, nisan ayı itibarıyla AnadoluJet'in belirli yerlerden sefer koymasından ümitliyiz. Yine onun dışında geçen yıl Alanya-Girne arası, havanın müsait olduğu süre içerisinde, gemi seferleri başlattık. Bu yıl aynı düşünce içerisindeyiz ve onun da çalışmasını yapıyoruz. Hem AnadoluJet'in hem de gemi seferlerinin devreye girmesi, 1,5 milyon turist sayısına ulaşmak için ciddi bir adım olacak. Gelirin de aynı oranda artmasını hedefliyoruz."



Ataoğlu, geçen yıl Türkiye'nin bazı illerinde ülkelerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini, bu tanıtımlar sonrası gelen turist sayısının arttığını gördüklerini ve organizasyonlara başka illerde de devam edeceklerini bildirdi.



Kıbrıs'a gelen turistlerin yüzde 65-70'inin Türk olduğunu aktaran Ataoğlu, "Bu tanıtımlarla ülkemizi ziyaret eden toplam turist sayısı içerisindeki Türk turistlerin oranını yüzde 80'e çıkarmak istiyoruz." dedi.



Türk turistler dışında ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman pazarından ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Ataoğlu, turist başına düşen gelirlerinin 750-800 dolar olduğunu, bunu bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.



"12 taksitte pozitif gelişmeler var"



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da seyahat acenteleri olarak, ülkeleri ve vatanları saydıkları Kıbrıs'a neler yapabilecekleri konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.



"Türkiye'deki KKTC (tatil) satışlarına 12 taksit uygulanması konusunda girişimlerimizi yaptık" diyen Bağlıkaya, bu hafta pozitif neticelenmesini umduklarını kaydetti.



Bağlıkaya, "Ona karşılık da Türk tur operatörleri ve seyahat acentelerinin ufak tefek bazı istekleri var. Onları da size ileteceğiz, ele alacağız. Türk tur operatörleri, 12 taksit olmasında bir sıkıntı görmüyorlar. Ancak kredi kartı komisyonları ile ilgili ciddi sıkıntı var. Bu konuyla ilgili önerilerimiz var." şeklinde konuştu.



KITSAB Başkanı Erkan Kilim ise amaçlarının birlikte, el ele KKTC'ye daha çok turist getirmek olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, günün anısına Bakan Ataoğlu'na hediye takdim etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu

Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz

Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz

Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?