KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'ndan iyi haber - Son Dakika

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, düzenlediği basın toplantısı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında basın toplantısı düzenlendi. Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın da katıldığı basın toplantısında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: "Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımız, tedavisinin hiçbir aşamasında herhangi bir tıbbi destek cihazına bağlanmadı."

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun, 23 Ağustos Salı günü, saat 12: 00'de baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile geldiğini açıklayan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfesiyondan şüphe edilmiş olup, tedavi sürecine bu doğrultuda zaman kaybedilmeden başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Uygulanan tedavinin ardından bu sabah itibarıyla Dr. Derviş Eroğlu'nun bütün bilişsel fonksiyonlarının normale döndüğünü açıklayan Prof. Dr. Yenen, tedavi süreci boyunca Eroğlu'nun bilincinin açık olduğunu ve hiç bir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmediğini vurguladı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Derviş Eroğlu'nun tedavisinin Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu başkanlığındaki nörologlar ve Prof. Dr. Hamza Duygu başkanlığındaki kardiyologlardan oluşan bir heyet tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tedavisine takip amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam ediyoruz. Yarından itibaren normal servise alacağız."

Dr. Derviş Eroğlu'nun gerekli tüm kontrollerinin hızlı bir şekilde yapılarak tedavisine başlandığını söyleyen Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, "Tedavisinden 17 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın genel durumunun düzeldiğini gördük. Bilinci açıldı, konuşmaya başladı ve solunumu normale döndü. Genel durumu çok iyi. Bugün takip amaçlı olarak tedavisine yoğun bakımda devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Dr. Derviş Eroğlu'nun yarın normal servise alınacağını belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu: "Sayın Cumhurbaşkanının kalbi ile ilgili hiç bir sıkıntısı yoktur."

Dr. Derviş Eroğlu'nun daha öncesinde kalp damar şikayetleri ve tansiyonu olduğu için şikayetlerinin, kardiyolojik olabileceğinden şüphelendiklerini açıklayan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, "Gerçekleştirdiğimiz bütün kardiyolojik tetkiklerde sonuçların normal olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanının kalbi ile ilgili hiç bir sıkıntısı yoktur" açıklamasında bulundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay: "Babamın, 17 saat gibi kısa bir sürede toparlanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve değerli hocalarıma şahsım ve ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise "Geçirdiğimiz bu zor saatlerde bizlerle yakından ilgilenen Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye halkının yakın ilgisi ve duaları bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Babamın, 17 saat gibi kısa bir sürede toparlanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve değerli hocalarıma şahsım ve ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL