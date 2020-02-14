KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret - Son Dakika

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ni gezdi.

Eroğlu, kentteki programı kapsamında geldiği Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı Parkı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi'ni ziyaret etti.

İlçenin ünlü limonatasından ikram edilen Eroğlu, gezdiği yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eroğlu'na ziyaretlerinde İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu da eşlik etti.

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı, Kızkalesi, Erdemli, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş
Son dakika: Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Erdemli'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]