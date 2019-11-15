Son Dakika Haberleri: KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü
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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü

6 saat önce

Macaristan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Macaristan'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Budapeşte'deki KKTC temsilciliğinde, KKTC Budapeşte Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen'in ev sahipliğindeki resepsiyon geniş katılımla gerçekleştirildi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik milletvekili Laszlo Lukacs, KKTC Macaristan Fahri Konsolosu John Mcgough ve çok sayıda davetli katıldı.

KKTC'yi tanıtıcı filmin gösterildiği resepsiyonda, davetlilere KKTC'ye özgü yemekler ikram edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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