KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı. Oktay, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenk koydu. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da katıldı.