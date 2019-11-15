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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı. Oktay, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenk koydu. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da katıldı.
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