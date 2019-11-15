Son Dakika Haberleri: KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk
Son Dakika Güncel KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk - Son Dakika

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katıldı. Oktay, ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtına çelenk koydu. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar da katıldı.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira
Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! 5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 17:40:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü - Fuat Oktay'dan Atatürk Anıtına çelenk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]