KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin "Kuruluş Kararı"nda ve "Bağımsızlık Bildirgesi"nde de ifadesini bulan iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları hedefi doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği içerisinde çabaların devam edeceğini belirtti.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.



Akıncı törende yaptığı konuşmada, "15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken, Kuruluş Kararı'nda ve Bağımsızlık Bildirgesi'nde; Kıbrıs adasında iki halkın kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanç ifade edilmiştir. Ayrıca iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının, iki eşit halk arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklığın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı olacağı da özellikle vurgulanmıştır." dedi.

"Kuruluş Kararı" ve "Bağımsızlık Bildirgesi"nde de ifadesini bulan çözüm hedefi doğrultusunda ve BM ile iş birliği içerisinde çabaları sürdüreceklerini vurgulayan Akıncı, "Bu bağlamda 25 Kasım günü BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres'in daveti ile Sayın (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos) Anastasiadis ile bir araya geleceğiz. Adamızın huzur ve barış içinde bir geleceğe yol alabilmesi için siyasi irade ve kararlılık içinde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akıncı, siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde bir gelecek inşası için, meşru hak ve çıkarları sonuna kadar savunarak yapıcı bir tutumla görüşmeye katılacaklarını dile getirerek, "Elbette bu yapıcı anlayışımızın muhataplarımızda da olmasını isteyeceğiz. Bu toplantının verimli ve olumlu bir adım oluşturmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Akıncı çözüme ulaşıldığı takdirde bu gelişmenin tüm ilgili tarafların da hayrına olacağının altını çizdi.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.