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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

6 saat önce

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenleri kapsamında Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenleri kapsamında Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki törende bu yıl diğer yıllara nazaran daha farklı görüntüler oluştu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu yılki törene beyaz bir klasik araçla katıldı. Kadillak araçla tören kutlamalarına katılan Akıncı, halkın bayramını kutlarken aşırı yağış nedeniyle törende konuşmasını yarıda kesti. Bu yılki törenlerde güvenlik güçlerinin de drone saldırılarına karşı drone savar ile güvenlik önlemleri aldıkları görüldü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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