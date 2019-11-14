KKTC'nin 36. kuruluş yılı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yılı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için anma töreni düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Küçük için kabrinin bulunduğu Anıttepe'de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı katıldı.

Anıta çelenklerin konulduğu törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Denktaş'ın töreni

Dektaş'ın anıt mezarının yapımının sürmesi nedeniyle TMT Anıtı önündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, askeri zevat, kurum, kuruluş ve okul temsilcileriyle Denktaş'ın ailesi katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıta çelenk sunması ve ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla tören sona erdi.