Son Dakika Haberleri: KKTC'nin 36'ncı yaşı birçok ilde coşkuyla kutlanıyor
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KKTC'nin 36'ncı yaşı birçok ilde coşkuyla kutlanıyor

6 saat önce

Rauf Denktaş'ın kurucu cumhurbaşkanlığı ile 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 36'ıncı yaşını kutluyor.

KKTC'nin 36'ncı yaşı birçok ilde coşkuyla kutlanıyor, System.String[]

Rauf Denktaş'ın kurucu cumhurbaşkanlığı ile 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 36'ıncı yaşını kutluyor. Başta İstanbul, İzmir, Mersin ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde törenler düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü Lefkoşa'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı, Resmi Geçit Töreni ile başladı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan uluslararası öğrenciler düzenlenen resmi törene katıldı.


KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü, GAÜ temsilcileri katılım gösterdi


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirterek, "Türk milletinin ebedi yol göstericisi Mustafa Kemal Atütürk ve onun yolundan ilerleyerek KKTC'yi bize armağan eden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere tüm önderlerimizi, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.


Taksim'deki anıtın önünde düzenlenen etkinliğin KKTC'ye verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Çınar, "Milli mücadele ruhuyla Kıbrıs'ta ana vatan Türkiye ile omuz omuza verilen yaşam ve hürriyet mücadelesinin sonucunda kurulan KKTC'nin 36.yılını onurla kutluyoruz" ifadelerinde bulundu. - LEFKOŞA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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