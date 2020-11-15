KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

15.11.2020 17:57
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutlayarak, Kıbrıs sorunun çözümünde en büyük engelin, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türklerini eşit bir ortak olarak görmemesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutlayarak, Kıbrıs sorunun çözümünde en büyük engelin, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türklerini eşit bir ortak olarak görmemesi olduğunu belirtti.

Yalçın, yayınladığı görüntülü mesajında, Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu 37'nci yılında da yürekten paylaştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin büyük mücadelelerle kurduğu devletlerini, demokrasi ve ekonomide kaydettiği ilerlemelerle güçlendirdiğini kaydeden Ümit Yalçın, "KKTC'deki kardeşlerimiz, sahip oldukları demokratik olgunluğu, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri Ada'da adil ve kalıcı bir çözüm istemektedir. Bu doğrultuda gösterdiğimiz çabalar, maalesef bugüne dek Ada'nın güneyinde karşılık bulmamıştır. Kıbrıs sorunun çözümünde en büyük engel, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türklerini eşit bir ortak olarak görmemesidir." ifadesini kullandı.

Siyasi çözüm için bugüne kadar gereken her türlü iradeyi sergileyen Kıbrıs Türkü'ne yönelik tecridin adil olmadığını belirten Yalçın, "Ana vatan ve garantör ülke Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs Türklerinin İngiltere'deki Tük toplumunda önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çeken Ümit Yalçın, KKTC'nin kuruluşuna giden yolda aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı ve minnetle yad ettiklerini vurgulayarak, KKTC ve Kıbrıs Türk halkına huzurlu ve müreffeh bir gelecek diledi.

Ümit Yalçın, Türkiye, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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