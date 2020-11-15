KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı - Son Dakika

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı

15.11.2020 12:22
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanında pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk sundu. Buradaki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Öte yandan Mendeli, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Kıbrıs Türk halkı için KKTC'nin kuruluşunun bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır" dedi.

"Hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğiz"

Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin meşru çıkarlarından taviz verilmeyeceğini vurgulayan Mendeli, "Her platformda dile getirildiği gibi ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Kıbrıs Türk halkının kimsenin toprağında ya da yer altı ve yer üstü kaynaklarında gözü yoktur, olmamıştır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken, Rum tarafı adanın tek sahibi olduğu yanılmasıyla bugüne kadar hiçbir öneriyi kabul etmemiştir. Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki, ne ana vatanımız ne de Kıbrıs Türk halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin, her zaman KKTC'nin yanında olduğunu söyleyen Mendeli, şu ifadeleri kullandı: "KKTC, yaşamı tehdit eden, hayatı durma noktasına getiren pandemi salgınındaki mücadelesinde, ana vatanımızın desteğiyle birçok ülkeden çok daha hızlı şekilde yeni normale dönüyor. Normalleşmeyle birlikte özellikle turizm sektörünün yeniden kapılarını açması, üretimin canlanması ve yüz yüze eğitime geçilmesiyle, ülkemiz ekonomisinde bir toparlanma yaşanacaktır. İnanıyoruz ki, turizm ve eğitim gibi potansiyeli yüksek alanlarda markalaşarak, daha çok çalışarak ve üreterek parlayan bir KKTC olacağız. Maraş'ın tamamının açıldığı, ülkemizin Akdeniz'de önemli bir cazibe merkezi olduğu, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz hidrokarbon aramalarının başarıyla tamamlandığı ve ekonomimizin hızla büyüdüğü bir ülke olacağız." - MERSİN

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı
KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Mersin, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı - Son Dakika


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