KKTC'nin "alev savaşçıları" Manavgat'taki yangın bölgesinde çalışmalara destek veriyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 20 kişilik ekip, Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sunuyor.

KKTC'den Sivil Savunma Taşkilatı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünden 10, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğünden 10 olmak üzere 20 görevli, Manavgat, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerindeki orman yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Buradaki orman işçileri, itfaiye ekipleri ve gönüllülerle omuz omuza çalışan ekip, birlikte hortum çekerek, alevlere müdahale edip birliktelik örneği sergiledi.

Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin KKTC'nin başı her sıkıştığında yanında olan ana vatanları olduğunu söyledi.

Bir nebze de olsa destek vermek için geldiklerini belirten Betmezoğlu, "Çalışmalara destek vermek gurur verici. 24 saatlik bir yolculuktan sonra geldik ve üç gündür durmaksızın çalışıyoruz. Orman ekiplerimizin, belediyelerimizin, uçak filolarının havadan, karadan inanılmaz bir çalışması var." diye konuştu.

"8 farklı yerde orman yangınıyla mücadele ettik"

İtfaiye aracı, iki yangına ilk müdahale aracı, personel taşıma pikapları ve dronlarla geldiklerinin anlatan Betmezoğlu, sekiz farklı yerdeki orman yangınlarına müdahalede yer aldıklarını dile getirdi.

Betmezoğlu, soğutma çalışmalarında da görev yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yangın bizim görev yaptığımız bölgede kontrol altına alındı. Yoğun şekilde soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tüm yangınlar inşallah bir an önce kontrol altına alınır ve söndürülür. Yangınlara Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte müdahale ettik. Amerika, Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yüzlerce gündür devam eden yangınlar var. Türkiye'de hava ve kara unsurlarıyla orman işçilerinin, katkı sunan herkesin çabasıyla yangın söndürüldü. KKTC olarak bu çalışmanın içerisinde faydalı olmaya çalışıyoruz, bizim için gurur verici. Böyle birlikte olarak her şeyi başarabiliriz, her şeyin üstesinden gelebiliriz."

"Birliğimizi koruyarak tüm afetlerin üzerinden gelebiliriz"

KKTC Güzelyurt Bölge Şefi Yardımcısı Kamil Özkalkanlı ise Orman Dairesi Müdürlüğü ekibi olarak yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Mücadeleye katılmanın Kıbrıs halkı adına büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Özkalkanlı, şunları kaydetti:

"Burada büyük ilgi gördük. Personel kadar vatandaşlar da destek veriyor. Vatandaşlarımız kendi yoğurdu, ayranı, börekler, çörekler tatlılar, iç çamaşırından ayakkabıya, soğuk suyunda tatlısına ayağımıza kadar gelip hizmet ediyorlar. Çok duyarlılar, teşekkür ederim. Kardeş Kıbrıs halkı olarak bizim Türkiye ile gönül bağımız var. Bize yıllarca hizmet vermiş, her zaman destek göndermiş Türkiye Cumhuriyeti halkına teşekkür ederiz. Türkiye'deki herkesle birlikte afete karşı mücadele etmek büyük bir gurur. Biz Türk kardeşlerimizle ormancılarımızla birlikte hortum çektik, beraber çalıştık. Türk halkı akaryakıttan su imkanına yeme içmemize kadar yanımızda oldu. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, böyle birliğimizi koruyarak tüm afetlerin üzerinde gelebiliriz."