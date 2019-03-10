KKTC'nin Eski Başbakanı İrsen Küçük Hayatını Kaybetti

KIBRIS Türk mücadele tarihinin mihenk taşlarından Erenköy Direnişi'nin mücahidi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanlardan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.

KIBRIS Türk mücadele tarihinin mihenk taşlarından Erenköy Direnişi'nin mücahidi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanlardan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.



İrsen Küçük, 27 Aralık 2018'de yaşadığı gribal enfeksiyon sorunu nedeniyle Güney Kıbrıs'taki Amerikan Medikal Merkezi'nde tedaviye alındı. 20 Şubat'ta taburcu edilerek evine dönen Küçük, 2 Mart'ta sağlık durumu kötüleşince yeniden aynı merkeze yatırıldı. Küçük, bu sabah saat 06.30 sıralarında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Küçük'ün cenaze töreninin Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.



CUMHURBAŞKANI AKINCI EŞİNİ ARADI



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İrsen Küçük'ün eşi Gülin Küçük'ü arayarak taziyelerini iletti. Akıncı, "Kıbrıs Türk Toplumuna, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet vermiş olan ve son dönemde ciddi sağlık sorunları bulunan İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı'dan rahmet, başta değerli eşi ve tüm yakınları ile toplumumuza başsağlığı dilerim" dedi. Başbakan Tufan Erhürman da Küçük'ün vefatını üzüntüyle karşılandığını ifade etti.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU ARADI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gülin Küçük'ü arayarak taziyelerini iletti.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da mesajında, "Eski Milletvekili, Bakan ve Başbakanlarımızdan Sayın İrsen Küçük'ün vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemiz siyesetine ve Erenköy mücahidi olarak milli mücadelemize katkıları her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.



KÜÇÜK'ÜN ÖZGEÇMİŞİ



İrsen Küçük, KKTC eski başbakanı. Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün yeğenidir.



1940 yılında Lefkoşa'da doğan İrsen Küçük, 1962 yılında kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1966 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Toprak muhafaza ve Zirai Sulama konularında yüksek lisans yaptıktan sonra 1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Teşkilatında İşletme Mühendisi olarak çalıştı. Ardından 1968 - 1973 yıllarında olmak üzere 5 yıl boyunca Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi'nde görev yaptı. 1973 yılında istifa ederek kendine ait olarak açtığı işletmede Tarım ve Hayvancılık alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu devirde Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.



1976 ve 1981 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1983 yılı aralık ayında oluşturulan kurucu meclise üye seçildi ve anayasa çalışmalarına katıldı.



Mustafa Çağatay ve Nejat Konuk başkanlığında kurulan hükümetlerde 1976 -1981 ve 1982 -1983 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı ile 1981-1982 yılları arasında Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu.1993 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden tekrar Lefkoşa Milletvekili seçildi. Bu seçimler sonucu oluşturulan UBP - TKP Koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldı. Yine 2001 yılı Haziran ayında oluşturulan UBP - DP koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevine devam etti. 2004 yılında partisi muhalefete düşünce bu görevinden ayrıldı ve bu devrede UBP Genel Sekreterliği'ne seçildi. UBP, 2009 yılında seçimleri kazanıp hükümet kurulduğunda kabinede görev almadı. 2010 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Derviş Eroğlu seçilince boş kalan UBP genel başkanlığına vekalet eden Küçük, toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümet kurmaya hak kazandı. Aralık 2010'da yapılan olağan kurultayda yeniden genel başkan seçildi ve bir süre Başbakanlık yaptı.



İngilizce ve Rumca bilen İrsen Küçük, evli ve iki çocuk babasıydı.



- Lefkoşa

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