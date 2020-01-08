KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında - Son Dakika

KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağanak yağış birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını su bastı, yayınlar kesildi.

KKTC'nin ilk özel TV kanalı sular altında, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağanak yağış birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını su bastı, yayınlar kesildi.


KKTC'de üç gündür süren sağanak yağış Lefkoşa, Girne ve Mağusa ve Güzelyurt ilçelerinde sel baskınları neden oldu. İlçelerdeki dereler taştı, polis trafiğe çıkacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girne'de meydana gelen sel baskınında ülkenin ilk özel kanalı Ada TV'nin stüdyolarını ve haber merkezini su bastı. Sel sonrasında kanalın stüdyoları ve haber merkezi kullanılamaz hala geldi.


Baskın sonrasında açıklama yapan Ada TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa, yoğun yağış sonrasında stüdyoların kullanılamaz duruma geldiğini ve en kısa zamanda yeniden uyduya çıkarak yayın yapmak için uğraştıklarını belirtti.


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Kıbrıs, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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