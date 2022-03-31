KKTC'nin İstanbul'daki yeni konsolosluk binası açıldı - Son Dakika

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul'daki yeni konsolosluk binası törenle hizmete girdi.

İstanbul Cevahir İş Merkezi'ndeki yeni binada düzenlenen açılışa, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda misafir katıldı.

Birand, İstanbul Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirmekten büyük coşku ve mutluluk duyduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye arasında kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde İstanbul'un köprü konumunda olduğunu belirten Birand, aynı zamanda İstanbul'un Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan kapısı da olduğunu kaydetti.

Darphane'deki eski binanın zaman içinde gerek personel gerek işlev açısından yetersiz kaldığını dile getiren Birand, "Başkonsolosluğumuzun ihtiyacını karşılayamaz hale gelmişti. Bu nedenle, yaklaşık iki yıl önce yeni bir hizmet binası arayışı için yola çıkılmış ve uzun uğraşlar sonucunda Anavatanımızın hiçbir zaman esirgemediği desteğiyle bugünkü mutlu neticeye ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Birand, konsolosluk binasının tahsisi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine, İstanbul Vakıflar Müdürlüğüne, Vali Yerlikaya ve İmamoğlu'na verdikleri destek için teşekkür etti.

Yeni bir binaya geçme arzu ve çabalarının mutlu sonla bittiğini ifade eden Birand, şunları söyledi:

"Hani derler ya, hayat nasip ve niyet arasında ince bir çizgiden ibarettir. İşte bu binayı burada yaşayan vatandaşlarımıza ve KKTC'nin temsiline kazandırmak bize nasipmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hep ileriye gitmesi ve uluslararası toplum nezdinde haklı yerini alması temennimizi yinelerken en derin saygılarımı sunuyorum."

Törende birer konuşma yapan Vali Yerlikaya ve İmamoğlu da konsolosluk binasının açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.