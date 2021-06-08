KKTC'nin istatistik altyapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, KKTC'nin istatistik altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC İstatistik Kurumu ve TÜİK arasında 11 Ocak 2021'de imzalanan mutabakat zaptı uyarınca iki kurumun ortak çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ve KEİ Koordinatörü Ömer Cihan, çevrim içi yaptıkları toplantıda, istatistik alandaki iş birliği çalışmalarını ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu, istatistik alanında KKTC'nin altyapısını kurma çabalarının sürdüğünü belirterek, TÜİK'in tecrübelerinden faydalanabilmek, uzmanlık ve teknik yardım alabilmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydetti.